[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

2일(현지시간) 미국 주요 증시 지수는 대체로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 상승하였다. 반면, 필라델피아 반도체 지수는 1% 이상의 상승폭을 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,519.72포인트로 거래를 마쳤다. 전일 대비 78.62포인트(0.17%) 오른 수치를 기록했다. 하루 거래량은 442,792천주였으며, 시작가는 46,461.11포인트, 최고가는 46,589.31포인트, 최저가는 46,283.57포인트였다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,844.05포인트로 마감하며 전일 대비 88.89포인트(0.39%) 상승했다. 하루 거래량은 1,594,665천주로 집계되었고, 시작가는 22,885.91포인트, 최고가는 22,900.60포인트, 최저가는 22,729.75포인트였다. S&P 500 지수는 6,715.35포인트로 보합권을 기록하며 4.15포인트(0.06%) 올랐다. 하루 거래량은 3,026,790천주였다.반면, 필라델피아 반도체 지수는 6,626.38포인트로 거래를 마감하며 126.10포인트(1.94%) 상승했다. 다우운송과 나스닥 100 지수 역시 각각 0.61%와 0.37%씩 상승했다.한편, VIX 지수는 시카고옵션거래소(CBOE)에서 16.63포인트로 마감했다. 전일 대비 0.34포인트(2.09%) 상승했지만, 여전히 20 미만으로 안정적인 시장 상황을 나타냈다.정연호 기자