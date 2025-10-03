소비자물가 상승률 다시 2%대로… 쌀·커피 16% 껑충

달걀 9%↑… 3년 8개월 만에 최대

이미지 확대 2일 서울의 한 대형마트에서 시민이 커피 제품을 고르고 있다. 9월 커피 소비자물가 지수는 1년 전보다 15.6% 올랐다.

지난달 소비자물가 상승률이 두 달 만에 다시 2%대로 올라섰다. 추석 수요로 달걀값이 3년 8개월 만에 가장 큰 폭으로 오른 것을 비롯해 가공식품, 축·수산물 등 먹거리 물가 상승세가 두드러졌다.국가데이터처가 2일 발표한 ‘9월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자 물가지수는 117.06(2020년=100)으로 1년 전보다 2.1% 올랐다. 지난 6~7월 2%대였다가 8월엔 SK텔레콤 해킹 사태에 따른 요금 인하 영향으로 1.7%로 반짝 둔화했지만 두 달 만에 다시 2%대가 됐다.특히 먹거리 물가 오름세가 가팔랐다. 가공식품 물가는 4.2% 뛰며 전체 물가를 0.36% 포인트 끌어올렸다. 빵(6.5%)과 커피(15.6%)가 두드러졌다. 축산물과 수산물도 각각 5.4%, 6.4% 올랐다. 국산 소고기(4.8%), 돼지고기(6.3%), 고등어(10.7%) 등도 높았다. 특히 추석을 앞두고 달걀이 9.2% 올랐다. 농산물 물가는 1.2% 떨어졌지만, 쌀(15.9%)과 찹쌀(46.1%)의 상승률이 높았다.외식 물가는 3.4% 올랐다. 지난해 명절 할인행사가 올해보다 일렀던 기저효과와 배달료 인상이 맞물리며 전월(3.1%)보다 상승 폭이 커졌다. 외식을 포함한 개인 서비스 물가는 2.9% 상승했다. 자주 사는 품목 위주로 구성돼 체감물가에 가까운 생활물가지수도 2.5% 오르며, 전월(1.5%)보다 상승세가 가팔랐다. 소비쿠폰이 영향을 줬는지에 대한 질문에 이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관은 “큰 영향을 미친 것으로 보이지 않는다”고 설명했다.세종 강동용 기자