李 “AI엔 완화” 재계 “첨단산업 전체”… ‘금산분리’ 빗장 풀리나

43년 묵은 ‘금산분리’ 균열 조짐

2025-10-03 12면

금융자본과 산업자본이 서로 소유하거나 지배하지 못하도록 한 ‘금산분리’ 원칙에 균열이 일 조짐이다. 이재명 대통령이 지난 1일 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 만난 자리에서 “인공지능(AI) 산업 분야에 한해 금산분리 규제를 완화하는 방안을 검토할 수 있다”고 언급하면서다. 43년 묵은 규제 빗장이 풀릴지 관심이 쏠린다.2일 대통령실에 따르면 이 대통령은 전날 금산분리 완화를 언급하면서 “독점 폐해가 나타나지 않고, 다른 영역으로 규제 완화가 번지지 않도록 하는 안전장치가 마련된 범위 내에서”라고 단서를 달았다. AI 분야에만 제한적으로 풀어 부작용을 최소화하자는 취지다.금산분리는 1982년 대기업이 금융사를 ‘돈세탁’ 등을 목적으로 사금고화하는 것을 막고자 도입됐다. 김대중 정부는 산업자본이 금융사의 의결권이 있는 지분을 보유하는 한도를 9%에서 4%로 강화했다. ‘친기업’ 기조를 내세운 이명박 정부가 9%까지 완화했지만, 박근혜 정부가 4%로 되돌렸다. 의결권이 없는 지분의 한도는 10%다.재계는 기업환경이 급변하는 상황에서 금산분리는 시대에 뒤떨어진 낡은 규제라며 완화·폐지를 요구해 왔다. 네이버페이·카카오페이처럼 정보기술(IT)과 금융이 융합하는 등 금융과 산업자본 간 경계가 모호해진 ‘빅블러’ 시대가 도래한 상황에서 금산분리 원칙을 고수하는 것은 현실과 맞지 않다는 이유다.특히 재계는 독점규제 및 공정거래법이 규정하는 ‘지주회사 금산분리’가 걸림돌이라고 호소한다. 법은 대기업 일반지주회사가 자산운용사나 기업형 벤처캐피털(CVC) 등을 소유하는 것을 원칙적으로 제한한다. 2021년 일반 대기업 지주사도 CVC를 설립할 수 있도록 규제가 일부 풀렸지만, CVC를 100% 자회사 형태로만 두도록 하고, 외부자금 조달 한도를 자기자본의 40%로 제한하는 등 조건이 까다롭다.금융위원회 관계자는 “대통령 발언은 금산분리 원래 취지인 산업자본의 금융사 지분 보유 제한 완화를 의미하는 것은 아니다”라고 선을 그었다. 그러면서 “CVC의 외부자금 비중 제한이 완화되면 금융사들이 기관 투자자(LP)로 참여하는 방식의 거래가 시작될 수 있을 것”이라고 했다.이 대통령은 AI 분야에 한정한 금산분리 완화를 언급했지만, 재계는 반도체·이차전지 등 첨단산업 전체로 확대되길 바란다. 재계 관계자는 “산업 자본에 대한 감시가 강화되면서 한층 투명해졌기 때문에 독점 폐해나 금융사가 사금고화하는 현상은 나타나지 않을 것”이라고 말했다.더불어민주당 강령에는 ‘금산분리 원칙을 견지해 금융소비자 편익을 증대시키고 경제적 피해는 억제시킨다’고 돼 있다. 당내 논의는 물론, 당정 협의 과정에서 진통이 불가피하다.세종 이영준·서울 신융아·박소연 기자