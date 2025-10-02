이통 3사 추석 연휴 비상체제 가동…영상통화 무료 제공 혜택

이미지 확대 추석 연휴를 앞두고 SK텔레콤과 SK오앤에스 엔지니어가 서울 고속터미널역 인근에서 통신장비를 점검하는 모습. SK텔레콤 제공

추석 연휴를 맞아 이동통신 3사는 특별 소통 상황실을 운영하는 등 비상 대응 체계를 강화한다. 영상통화 무료 제공 등 추석 혜택도 제공한다.SK텔레콤은 2~9일 특별 소통 상황실을 운영하고 자회사 및 관계사와 총 1만 2000여명의 인력을 투입해 전국 통신망을 24시간 모니터링한다고 2일 밝혔다. 추석 당일인 6일에는 데이터 사용량이 평시보다 19% 증가할 것으로 예상하고 사전 점검을 마쳤으며, 국제 로밍 사용량은 최대 30% 증가할 것으로 예상해 해외 중계 사업자와의 협력을 강화하기로 했다.KT도 추석연휴 기간 전국에 4000여명의 네트워크 전문가를 매치해 네트워크 집중 관제 체계를 가동한다. 과천 네트워크 관제센터를 중심으로 통신 서비스를 24시간 상시 모니터링 할 예정이다. 교통 정체가 예상되는 주요 고속도로와 휴게소, 인파 밀집 지역인 터미널, KTX·SRT 역사, 공항 등 665곳을 집중관리 지역으로 선정해 이동통신 기지국 증설과 서비스 품질 점검을 마쳤으며, 안부 인사나 선물 택배 등을 가장한 스미싱이나 디도스 등 사이버 공격에도 대비해 실시간 감시와 차단을 강화하기로 했다.LG유플러스도 서울 마곡사옥에 종합상황실 열고 24시간 집중 모니터링 돌입한다. 명절 통화량 및 데이터 사용량 추이를 분석해 주요 고속도로 요금소 및 휴게소 상습 정체구간 등 중요 거점지역에 현장요원을 배치하고, 상시 출동 준비태세를 갖췄다.추석 연휴를 맞아 추가 혜택도 있다. SK텔레콤과 LG유플러스는 가족, 친척, 지인들과 안부인사를 나눌 수 있게 3~9일 7일간 영상통화 서비스를 무료 제공한다.신융아 기자