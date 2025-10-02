[서울데이터랩]파마리서치 3.00% 하락 주목받아

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 주가 움직임을 보이고 있다.2일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 464,500원으로, 전 거래일 대비 1.42% 상승하고 있다. 이 종목의 거래량은 219,924주이며, 외국인 비율은 13.45%에 이른다. PER은 263.32로 높으며 ROE는 29.52로 평가받고 있다. 반면, 2위인 에코프로비엠(247540)은 114,900원으로 2.04% 상승하며, 거래량은 174,475주로 집계된다. 외국인 비율은 11.95%이며, PER -145.08, ROE -6.26으로 재무 상태는 다소 부진한 상황이다.상승 종목으로는 에코프로(086520)가 1.48% 상승한 47,900원, HLB(028300)가 1.32% 상승한 38,400원을 기록하고 있다. 하락 종목으로는 파마리서치(214450)가 3.00% 하락한 550,000원, 휴젤(145020)이 3.36% 하락한 287,500원을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.71%, 코오롱티슈진(950160) ▼0.32%, 휴젤 ▼3.36%, 케어젠(214370) ▲1.28%, 클래시스(214150) ▼0.40%, 보로노이(310210) ▼0.55%, 에스엠(041510) ▼1.16%, 이오테크닉스(039030) ▲1.07%, 실리콘투(257720) ▲0.11%, HPSP(403870) ▲0.15% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 상승과 하락 종목이 엇갈리는 모습을 보이고 있으며, 외국인 비율이 높은 종목들이 상대적으로 견조한 흐름을 보이고 있다. 거래량이 많은 종목들이 등락률에서도 활발한 움직임을 보이는 경향이 있으며, 특히 PER과 ROE 지표를 바탕으로 한 재무 상태가 투자자들에게 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자