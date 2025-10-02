[서울데이터랩]코스피 3,500선 돌파, 삼성전자·SK하이닉스 주가 상승 주도

이미지 확대

서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 따르면, 코스피가 오늘 처음으로 3,500선을 돌파하며 3,525.48 포인트에서 거래되고 있다. 이는 주요 대형주인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 각각 4%와 8% 상승한 것이 주된 요인으로 분석된다. 이번 상승세는 한국 주식시장에 대한 긍정적 전망을 반영하며, 투자자들의 관심을 끌고 있다.삼성전자와 SK하이닉스의 주가 상승은 반도체 업종의 호조세를 반영한 결과로 보인다. 이들 기업의 실적 개선과 글로벌 반도체 시장의 긍정적 전망이 주가에 긍정적인 영향을 미쳤다. 특히, 반도체 수요 증가와 함께 기술 혁신에 따른 경쟁력 강화가 주가 상승으로 이어진 것으로 분석된다. 투자자들은 이러한 긍정적인 흐름이 지속될지 주목하고 있다.코스피의 이번 상승은 한국 경제의 회복 가능성을 높이는 신호로 해석될 수 있다. 전문가들은 대형주의 주가 상승이 시장 전반에 긍정적 영향을 미칠 수 있다고 전망하며, 향후 경제 지표와 기업 실적 발표에 따라 주식시장의 방향성이 결정될 것으로 보고 있다.정연호 기자