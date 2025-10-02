힐티코리아, ‘레드 파워 프로모션’실시… 배터리·충전기 25% 파격 할인

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

건설 전문 통합 솔루션 기업 힐티코리아(대표 김현민)가 뉴론 공구 구매 시 배터리와 충전기를 할인 받을 수 있는 ‘힐티 레드 파워 프로모션’을 실시한다고 밝혔다.추석 명절을 맞이해 고객 성원에 보답하고자 마련된 본 프로모션은 힐티의 차세대 22V 충전 플랫폼 뉴론 공구를 합리적인 가격으로 경험할 수 있는 특별한 기회다. 힐티 공식 홈페이지에서 원하는 뉴론(NURON) 공구와 배터리 또는 충전기를 60만 원 이상 구매 시, 배터리와 충전기를 ‘E 할인 코드 NURON25’를 통해 25% 할인받을 수 있다. 배터리 또는 충전기 최대 구매 개수는 제한이 없으며, 현재 진행 중인 BX4 콤보 어택 프로모션과 중복 적용은 불가하다. 인서트 제품 또한 제외된다.힐티코리아의 뉴론은 22V 단일화된 플랫폼으로 기존 18V·20V 대비 최대 2배 강력한 출력을 제공하며, 완전히 재설계된 배터리-툴 인터페이스를 통해 다양한 무선·유압 공구를 하나의 배터리로 운용할 수 있다. 현장에서는 IoT 기반 데이터 서비스 DDS(Data Driven Services)를 통해 공구 상태와 사용량, 충전 위치를 실시간으로 파악할 수 있어 안전성과 생산성을 동시에 강화하는 것이 특징이다.실제 현장에서는 뉴론 플랫폼 기반의 대표 제품들이 빠르게 자리 잡고 있다. 특히 ▲충전 타정공구 BX 4-22는 업계 최고 수준인 초당 1.5회 타정 속도로 한 시간에 1,000발 이상을 연속 시공할 수 있으며, 기존 대비 10% 높아진 출력(95J)으로 최대 45mm 콘크리트 핀 작업을 지원한다. 뿐만 아니라 소음을 전작 대비 -10dB 낮추고 자동 전원 온·오프 기능까지 적용해 작업자의 편의와 안전을 동시에 높였다.또 다른 힐티의 대표제품인 브레이커가 뉴론 플랫폼을 적용하여 ▲충전 브레이커 TE 2000-22가 탄생했다. 충전 브레이커 TE 2000-22는 유선 장비에 버금가는 해체 성능을 구현하고, 한 번 충전으로 0.5톤의 콘크리트를 빠르게 해체할 수 있다. 또한, 동급 최저 수준의 진동을 실현해 작업자의 피로도를 크게 줄였다.힐티코리아 관계자는 “추석을 맞아 뉴론 플랫폼을 통해 충전 공구의 성능과 편의성을 직접 경험하실 수 있도록 특별 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 힐티는 혁신적인 솔루션과 지속 가능한 현장 경험을 제공하기 위해 다양한 프로모션을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.한편, 본 프로모션의 자세한 내용은 힐티코리아 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀