[서울데이터랩]해성디에스 10.39% 상승…실시간 상승률 1위

2일 오전 9시 10분 해성디에스(195870)(123456)가 등락률 +10.39%로 상승률 1위를 차지했다. 해성디에스는 개장 직후 5분간 206,246주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 3,700원 오른 39,300원이다.한편 해성디에스의 PER은 36.42로 다소 고평가된 상태일 수 있으며, ROE는 10.96%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 동양우(001525)는 현재가 9,800원으로 주가가 9.38% 상승하고 있다. 상승률 3위 SK하이닉스(000660)는 현재 393,000원으로 9.17% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 SK스퀘어(402340)는 9.00% 상승하며 224,000원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동양(001520)은 6.96%의 상승세를 타고 1,061원에 거래되고 있다.6위 태영건설우(009415)는 현재가 5,580원으로 6.90% 상승 중이다. 7위 코리아써키트(007810)는 현재가 19,360원으로 5.33% 상승 중이다. 8위 KIWOOM 200선물레버리지(253250)는 현재가 29,290원으로 5.32% 상승 중이다. 9위 케이씨(029460)는 현재가 28,050원으로 5.25% 상승 중이다. 10위 후성(093370)은 현재가 6,180원으로 5.10% 상승 중이다.이밖에도 신성이엔지(011930) ▲4.86%, KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+(483030) ▲4.86%, 한화비전(489790) ▲4.78%, 삼성물산(028260) ▲4.62% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자