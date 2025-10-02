[서울데이터랩]‘앤씨앤’ 29.85% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

2일 오전 9시 15분 앤씨앤(092600)이 등락률 +29.85%로 상승률 1위를 차지했다. 앤씨앤은 개장 직후 409,874주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 157원 오른 683원이다.한편 앤씨앤의 PER은 -1.13으로 주가가 과대평가되었을 가능성을 내포하며, ROE는 -68.09%로 수익성 면에서 부정적인 평가를 받을 수 있다.이어 상승률 2위 우정바이오(215380)는 현재가 2,245원으로 주가가 29.77% 폭등하고 있다. 상승률 3위 엔시트론(101400)은 현재 502원으로 23.65% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 네오셈(253590)은 16.42% 급등하며 12,410원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한국피아이엠(448900)은 15.80%의 상승세를 타고 30,050원에 거래되고 있다.6위 코칩(126730)은 현재가 16,150원으로 12.94% 급등 중이다. 7위 심텍홀딩스(036710)는 현재가 3,675원으로 12.73% 급등 중이다. 8위 탑런토탈솔루션(336680)은 현재가 4,700원으로 11.24% 급등 중이다. 9위 뉴엔AI(463020)는 현재가 26,250원으로 11.23% 급등 중이다. 10위 엠로(058970)는 현재가 45,250원으로 10.50% 상승 중이다.이밖에도 나노캠텍(091970) ▲9.96%, 심텍(222800) ▲9.94%, 디에이피(066900) ▲9.83%, 에이텀(355690) ▲9.74% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자