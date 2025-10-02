[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(10월 2일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 21.02%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 89,600원으로 전 거래일 대비 4.19% 상승하며 상승세를 보이고 있다. 거래량은 3,924,352주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 8.06%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 NAVER(035420)는 0.10% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 0.00%의 등락률로 보합세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 3.27% 상승하며 강세를 보이고 있다.6위 삼성SDI(006400)는 등락률 2.70%로 오름세를 보이고 있다. 7위 명인제약(317450)은 2.54%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 카카오(035720)는 0.33%의 상승세를 보이고 있다. 9위 알테오젠(196170)은 1.97% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 10위 한화오션(042660)은 하락률 0.09%로 주가가 소폭 하락하고 있다.이 밖에도 엠로(058970) ▲10.87%, 심텍(222800) ▲6.77%, 네오셈(253590) ▲9.57%, 삼성에스디에스(018260) ▲3.24%, 하나마이크론(067310) ▲3.95%, 현대차(005380) ▲1.16%, 삼성전기(009150) ▲1.19%, 셀트리온(068270) ▲0.69%, 삼성중공업(010140) ▼0.69%, HJ중공업(097230) ▼0.36% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자