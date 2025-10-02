[서울데이터랩]에스피엑스6900 엠와이엑스 파이낸스 에어로드롬 파이낸스 1시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에스피엑스6900이 1시간 동안 2.31% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 에스피엑스6900은 1526원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 16.62% 상승해 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 거래량은 688억 6805만 원에 달하며, 시가총액은 1조 4213억 원으로 시가총액 순위 80위를 차지하고 있다.엠와이엑스 파이낸스는 1시간 동안 1.71% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 가격은 2만 2731원으로, 24시간 등락률은 1.26%를 보였다. 거래량은 1925억 1807만 원에 이르며, 시가총액은 4조 4806억 원으로 시가총액 순위 37위를 차지하고 있다.에어로드롬 파이낸스도 1시간 동안 1.66% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 에어로드롬 파이낸스는 1522원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 8.13% 상승했다. 거래량은 1126억 7178만 원이며, 시가총액은 1조 3668억 원으로 시가총액 순위 82위에 위치하고 있다.페치는 1시간 동안 1.10% 상승했으며 현재 817원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 4.48% 상승했다. 거래량은 1769억 2972만 원이며, 시가총액은 1조 9408억 원으로 시가총액 순위 68위를 기록하고 있다.수이는 1시간 동안 1.04% 상승했다. 현재 수이는 4838원에 거래되고 있으며, 24시간 기준으로는 7.33% 상승했다. 거래량은 1조 7965억 원에 달하며, 시가총액은 17조 2695억 원으로 시가총액 순위 16위를 차지하고 있다.같은 시각 앱토스는 1시간 동안 1.00% 상승하며 6469원에 거래되고 있다. 헤데라는 0.91% 상승하며 312원에 거래 중이다. 리도다오는 0.89% 상승해 1642원에 거래되고 있으며, 커브 파이낸스 토큰은 0.88% 상승해 1010원에 거래되고 있다. 인터넷 컴퓨터는 0.77% 상승하며 6091원에 거래 중이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자