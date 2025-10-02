[서울데이터랩]지캐시·딕시·펌프 24시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 지캐시(ZEC)가 24시간 동안 60.58% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 지캐시의 가격은 16만 7421원이며, 시가총액은 2조 7192억 원으로 나타났다. 지캐시는 프라이버시 중심의 가상자산으로, 송금 시 개인정보를 보호하는 기능을 제공한다.딕시(DEXE)는 24시간 동안 16.06% 상승했다. 딕시의 가격은 1만 5428원이며, 시가총액은 1조 2919억 원이다. 딕시는 탈중앙화 거래 플랫폼에서의 자산 관리 및 거래를 지원하는 가상자산으로, 사용자에게 다양한 금융 상품에 접근할 기회를 제공한다.펌프(PUMP)는 24시간 동안 14.82% 상승했다. 현재 펌프의 가격은 9.72원이며, 시가총액은 3조 4397억 원이다. 펌프는 주로 시장 조작 없이 자연스러운 가격 상승을 통해 사용자에게 이익을 제공하는 프로젝트로 알려져 있다.한편, 펏지 펭귄(PENGU)은 11.13% 상승하며 가격은 43원에 도달했다. 이 가상자산의 시가총액은 2조 7405억 원으로 나타났다. 에스피엑스6900(SPX)도 10.06% 상승하여 가격은 1535원이며, 시가총액은 1조 4296억 원이다.같은 시각, 앱토스(APT)는 9.13% 상승하며 가격은 6697원에 도달했다. 소닉SVM(S)은 8.99% 상승하여 가격은 390원이다. 리도다오(LDO)와 니어프로토콜(NEAR)은 각각 8.06%와 6.93% 상승하며 시장에서 활발히 거래되고 있다. 스텔라루멘(XLM)은 6.49% 상승하여 가격은 548원에 도달했다. 마지막으로, 수이(SUI)와 레이디움(RAY)은 각각 6.42%와 6.40% 상승하며 가상자산 시장에서 꾸준한 관심을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자