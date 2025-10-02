대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-02 08:48
입력 2025-10-02 08:48
이미지 확대


1일(현지시간) 미국 주요 지수는 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 1% 미만의 등락률을 기록하며 큰 변동 없이 마감했다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,441.10포인트로 마감하며 43.21포인트(0.09%) 오른 모습을 보였다. 하루 거래량은 554,414천주로 집계되었으며, 시작가는 46,366.78포인트, 최고가는 46,528.78포인트, 최저가는 46,276.39포인트였다.

나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,755.16포인트로 거래를 마쳤다. 95.15포인트(0.42%) 올랐으며, 하루 거래량은 1,662,495천주였다. 시작가는 22,530.95포인트, 최고가는 22,782.58포인트, 최저가는 22,516.74포인트로 나타났다.

S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,711.20포인트로 마감하며 22.74포인트(0.34%) 상승했다. 하루 거래량은 3,495,588천주였으며, 시작가는 6,664.92포인트, 최고가는 6,718.48포인트, 최저가는 6,656.20포인트였다.

한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각각 -62.58포인트(-0.40%), 120.88포인트(0.49%), 130.46포인트(2.05%)의 변동을 보였다.

VIX 지수는 16.29포인트로 마감하며 0.01포인트(0.06%) 오르며 큰 변동 없이 마감했다. VIX 지수가 20 미만이라는 점은 시장의 변동성이 비교적 낮고 안정적인 상태임을 시사한다.

정연호 기자
