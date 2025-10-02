대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]딕시 지캐시 에스피엑스6900 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-02 08:48
입력 2025-10-02 08:48
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최신 데이터 기준 딕시(DIXIE)가 1시간 등락률 17.38%로 가장 높은 상승률을 기록하며 주목받고 있다. 딕시는 현재 1만 5072원에 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 15.81%로 안정적인 상승세를 보이고 있다. 거래량은 24시간 기준으로 402억 9068만 원에 이르러 시장에서 활발한 거래가 이루어지고 있음을 알 수 있다.

지캐시(Zcash)는 1시간 등락률 4.16%로 두 번째로 높은 상승률을 기록하고 있으며, 현재 거래가는 12만 8572원이다. 지캐시는 24시간 동안 24.14% 상승하며 강력한 시장 반응을 보이고 있다. 거래량은 4867억 8256만 원으로 상당한 거래가 진행되고 있는 상황이다.

에스피엑스6900(SPX6900)은 1시간 동안 3.05% 상승하며 현재 1574원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 23.94%로, 단기적으로도 긍정적인 움직임을 보이고 있다. 에스피엑스6900의 24시간 거래량은 730억 836만 원으로, 거래가 활발히 이루어지고 있음을 나타낸다.

이미지 확대


한편, 펏지 펭귄(Pudgy Penguins)은 1시간 동안 1.71% 상승하며 현재 44원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 17.55%로, 꾸준한 상승세를 이어가고 있다. 봉크(BONK) 또한 1시간 동안 1.70% 상승하며 0.0287원에 거래되고 있으며, 24시간 동안 10.81% 상승했다. 이외에도 맨틀(Mantle)은 1.51%, 니어프로토콜(NEAR Protocol)은 1.43% 각각 상승하며 상승세를 보이고 있다.

같은 시각 비트텐서(BitTensor)는 1시간 동안 1.38% 상승하며 44만 5576원에 거래되고 있으며, 플레어(Flare)는 1.34% 상승하여 현재 36원에 거래되고 있다. 마지막으로 펌프(PUMP)는 1.28% 상승하여 9.49원에 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
