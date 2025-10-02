[단독] 중기 대출 문턱 높다… 李정부 생산적 금융에 ‘역주행’

대기업 33% 늘 때 중기 11% 늘어
중기 연체율 0.82%, 대기업의 6배
대출 금리 하락에도 중기 ‘돈 가뭄’
1일 국회 기획재정위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원실이 한국은행으로부터 제출받은 ‘예금은행 지역별 대기업·중소기업대출’에 따르면, 올해 7월 말 기준으로 전국의 중소기업 대출 잔액은 1098조 5159억원으로 집계됐다. 코로나19 유행이 잦아든 지난 2022년 988조 3515억원 이후 약 11.2% 증가한 규모다. 반면 올해 7월 말 기준 대기업(중견기업 포함) 대출잔액은 319조 9970억원으로 파악됐다. 지난 2022년 240조 2240억원 이후 약 33.2% 증가한 수치다. 증가율로 보면 대기업이 중소기업보다 대출이 더 쉽게 이뤄지는 것으로 볼 수 있다.
더 큰 문제는 중소기업의 대출 상환 능력이 크게 떨어져 대기업보다 연체율이 더욱 가파르게 상승하고 있다는 것이다. 지난 7월 기준 전국의 예금은행 중소기업대출 연체율은 0.82%로 대기업대출 연체율 0.14%의 6배였다. 특히 중소기업대출 연체율은 2022년 0.32%, 2023년 0.48% 2024년 0.62%, 올해 7월 0.82%로 가파르게 증가했다. 반면 대기업대출 연체율은 2022년 0.05%, 2023년 0.12%, 2024년 0.03%, 올해 7월 0.14%로 별 차이 없는 것으로 나타났다.
중소기업대출 연체율이 가파르게 증가하면서 은행들은 중소기업 대출 문턱을 더욱 높이고 있다. 지난 2일 한국은행에 따르면 지난 7월 예금은행의 신규취급액 기준 중소기업 대출금리는 연 4.08%로, 전월 대비 0.03% 포인트 하락했다. 지난해 11월 4.77%를 기록한 이후 8개월 연속 내림세다. 박 의원은 “중소기업 대출금리가 하락했는데도 은행들이 대출 문턱을 높여 중소기업들이 돈 가뭄에 시달리고 있는 것은 정부가 강조한 생산적 금융과는 거리가 멀어 보인다”고 지적했다.
황비웅 기자
2025-10-02 15면
