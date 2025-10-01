대한매일상회 바로가기
베어브릭의 첫 공식 한국 전시, ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’ 개최

도준석 기자
도준석 기자
수정 2025-10-01 15:35
입력 2025-10-01 15:35
무브인터렉티브가 일본의 대표 토이 메이커인 메디콤·토이(MEDICOM TOY)와의 공동 주최 하에 오늘(1일)부터 오는 21일까지 ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’(이하 BWWT 3 in Seoul)을 여의도 더 현대 서울 6층 ALT.1 전시관에서 개최한다.

‘BWWT 3 in Seoul’은 한국에서는 처음으로 개최되는 베어브릭(BE@RBRICK)의 공식 전시로 홍콩과 방콕, 상하이, 타이페이를 거쳐 서울에서 여섯 번째로 열리는 대규모 전시다. 약 70cm 크기의 1000% 베어브릭을 캔버스 삼아 전세계 정상급 크리에이터 120여명이 디자인한 창의적인 작품들을 한자리에서 관람할 수 있다.

사진은 ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’ 전시 모습. 2025.10.1 무브인터렉티브 제공
사진은 'BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul' 전시 모습. 2025.10.1 무브인터렉티브 제공


사진은 ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’ 전시 모습. 2025.10.1 무브인터렉티브 제공
사진은 'BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul' 전시 모습. 2025.10.1 무브인터렉티브 제공


사진은 ‘BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul’ 전시 모습. 2025.10.1 무브인터렉티브 제공
사진은 'BE@RBRICK WORLD WIDE TOUR 3 in Seoul' 전시 모습. 2025.10.1 무브인터렉티브 제공


도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
