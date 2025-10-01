[서울데이터랩]NAVER가 5% 넘게 하락하며 시장에 충격을 주었다

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

NAVER(035420)가 5% 넘게 하락하며 시장에 충격을 주었다 NAVER -5.40%, 한화에어로스페이스(012450) -1.54%, 삼성생명(032830) -1.28%...코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.1일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 85,700원으로 전 거래일 대비 2.15% 오르며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 상장주식수 5,919,638주에 외국인비율이 51.41%에 달하는 이 종목은 PER 19.14, ROE 9.03으로, 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보인다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원) 역시 356,500원으로 2.59% 상승하며, 거래량 1,394,084주를 기록하고 있다. 외국인비율 55.45%, PER 8.99, ROE 31.06으로, 수급 상황은 양호하나 재무 지표는 다소 불안정하다.LG에너지솔루션(373220)은 현재가 346,500원으로 전 거래일 대비 0.29% 하락세를 보이며 거래량은 83,714주로 나타난다. 삼성바이오로직스(207940)는 1,002,500원으로 0.55% 상승했으며, 거래량은 38,551주로 집계된다. 한화에어로스페이스는 1,090,000원으로 1.54% 하락해 거래량 84,303주를 기록하고 있다. 삼성전자우(005935)는 67,700원으로 1.96% 상승했으며 거래량은 1,471,575주다. HD현대중공업(329180)과 현대차(005380)는 각각 1.55%, 0.12% 상승하며 107,376주, 169,180주의 거래량을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270)(068270) ▲0.81%, NAVER(035420) ▼5.40%, 기아(000270)(000270) ▼0.40%, 신한지주(055550)(055550) ▼0.28%, 한화오션(042660)(009540) ▼0.36%, 삼성물산(028260)(028260) ▲1.41%, 삼성생명(032830) ▼1.28%, HD한국조선해양(009540)(009540) ▲0.49%, 현대모비스(012330)(012330) ▼1.01%, SK스퀘어(402340)(402340) ▲0.50% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 가운데, 종목별로 등락 폭이 크게 엇갈리고 있다. 특히 외국인비율이 높은 종목들은 대체로 안정적인 상승세를 보이는 경우가 많다. 거래량이 많은 종목들은 상승세를 보이는 경향이 있으며, 이는 수급 상황이 양호하다는 것을 의미한다. 반면, NAVER는 외국인비율 40.96%에도 불구하고 5.40%의 하락을 기록하며 시장에 충격을 주었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자