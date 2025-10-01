퓨리얼, ‘퓨온’ 직수정수기 전국 이마트 입점 기념 프로모션 진행

이미지 확대 퓨리얼 피코그램 제공

(주)피코그램(대표 최석림)의 프리미엄 생활환경가전 브랜드 퓨리얼(PUREAL)이 전국 이마트 72개 지점에서 소비자들을 새롭게 만난다. 이번 입점을 통해 소비자들은 퓨리얼의 대표 직수정수기 ‘퓨온’을 매장에서 직접 확인하고, 보다 가까운 곳에서 편리하게 구매할 수 있게 됐다.퓨리얼은 이번 이마트 입점을 기념해 퓨온 직수정수기를 61% 할인된 9만 8000원의 특별가에 선보인다. 이번 프로모션은 합리적인 가격으로 퓨리얼 직수정수기를 구매할 수 있는 절호의 기회로, 다가오는 추석에 감사의 마음을 전하는 건강 가전 선물로도 만족도가 높을 것으로 기대된다.퓨온 정수기는 퓨리얼의 25년 정수 필터 기술력을 바탕으로 개발된 직수정수기로 깨끗하고 신선한 물을 바로 즐길 수 있는 직수 방식과 자가 관리가 가능한 구조를 갖춰 위생적인 사용이 가능하다. 슬림하고 미니멀한 디자인으로 좁은 주방에서도 공간 활용도가 높으며 렌탈 관리 부담 없이 사용 가능해 부모님, 1~2인 가구, 신혼부부 등 다양한 라이프스타일에 적합하다.퓨리얼 관계자는 “이번 이마트 입점과 함께 진행되는 특별 할인을 통해 더 많은 소비자들이 퓨리얼 직수정수기를 직접 확인하고 합리적인 가격에 구매할 수 있길 바란다”라며, “앞으로도 다양한 오프라인 채널을 확대하고 매장 이벤트를 통해 소비자와의 접점을 더욱 강화해 나가겠다”라고 전했다.한편, 퓨리얼 퓨온 정수기 입점 기념 할인 혜택은 전국 이마트 72개 지점에서 선착순으로 진행되며 매장 안내와 자세한 내용은 퓨리얼 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀