브레댄코, 불고기·카레 2종 고로케 출시

프리미엄 베이커리카페 브랜드 브레댄코가 9월 30일 불고기 고로케와 치킨카레 고로케 등 2종 신제품을 출시했다.이번 제품은 ‘밥 대신 빵’을 찾는 소비자의 증가세에 맞춰 합리적인 가격과 풍부한 맛을 동시에 갖춘 것이 특징이다.불고기 고로케는 바삭한 반죽 속에 양념한 정통 불고기와 당면, 채소를 듬뿍 채워 식사 대용으로 손색이 없다. 치킨카레 고로케는 큼직한 닭고기와 아삭한 채소, 황금빛 카레 풍미를 살려 아이 간식부터 성인 입맛까지 아우르는 메뉴로 완성됐다.특히 최근 외식비가 높아지고 한 끼 식사비 부담이 커진 상황에서, 브레댄코 고로케 2종은 가성비 있는 ‘실속형 식사빵’으로 소비자들의 선택지를 더욱 넓힐 것으로 기대된다.브레댄코 관계자는 “든든하면서도 간편하게 즐길 수 있는 한 끼 제품으로 고객 선택지를 넓히고자 했다”며 “앞으로도 다양한 소비자 취향에 맞춘 제품을 선보일 것”이라고 말했다.온라인뉴스팀