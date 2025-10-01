대구 하이린의원, 한국SOS어린이마을에 추석 기부금 100만 원 전달

이미지 확대

대구 피부과 하이린의원(대표원장 김진우)은 추석을 맞아 대구지역 아동복지시설인 ‘한국SOS어린이마을’에 100만 원의 기부금을 전달했다고 밝혔다.한국SOS어린이마을은 가정 해체, 방임 등의 사유로 보호가 필요한 아동들에게 안전한 주거 환경과 돌봄을 제공하는 비영리기관으로, 대구에서 오랜 시간 아동 복지에 힘써온 단체다.대구 하이린의원은 지난해에 이어 올해도 명절을 맞아 아동복지 증진을 위한 나눔을 실천하며, 지역 아동들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 돕고 있다.김진우 대표원장은 “모든 아이들이 따뜻한 가족의 품처럼 보호받아야 한다는 믿음으로 이번 기부를 준비했다”며, “앞으로도 아동들이 꿈을 꾸며 자랄 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 전했다.온라인뉴스팀