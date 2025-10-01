대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
수정 2025-10-01 09:33
입력 2025-10-01 09:33
이미지 확대


오늘(10월 1일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 11.97%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 85,400원으로 전 거래일 대비 1.79% 상승하고 있다. 거래량은 1,806,385주를 기록하며, 시가는 84,900원이다.

이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 2.30%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 NAVER(035420)는 -1.12% 하락하며 출발했다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 개장 초반부터 1.53% 상승 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 2.39% 상승하며 순조롭게 출발하고 있다.

6위 명인제약(317450)은 등락률 105.86%로 급등세를 보이고 있다. 7위 셀트리온(068270)은 1.61%의 상승세로 주가가 오르고 있다. 8위 카카오(035720)는 2.01% 상승하고 있다. 9위 한화오션(042660)은 -0.54% 하락하며 시작했다. 10위 한미반도체(042700)는 상승률 1.14%로 주가가 소폭 상승하고 있다.

이미지 확대


이 밖에도 아난티(025980) ▲4.07%, 삼성중공업(010140) ▼0.23%, HJ중공업(097230) ▼0.89%, 우리기술투자(041190) ▼0.33%, 보령(003850) ▲9.52%, 현대로템(064350) ▲1.60%, 심텍(222800) ▲5.36%, 로보티즈(108490) ▲2.05%, 한화에어로스페이스(012450) ▼0.45%, 현대차(005380) ▲0.93% 등이 많이 검색되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
