[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 중 반등 종목은?

30일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록했으나, 다른 종목들은 하락세를 보이며 시장의 전반적인 불확실성을 반영했다.엔비디아(NVDA)는 2.60% 상승하며 186.58 달러에 거래되었다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.65% 상승한 517.95 달러를 기록했다. 반면, 메타(META)는 1.21% 하락하여 734.38 달러에 거래되었다.아마존닷컴(AMZN)은 1.17% 하락하며 219.57 달러에 거래되었다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.39% 하락한 243.10 달러를 기록. 브로드컴(AVGO)은 0.61% 상승하여 329.91 달러에 거래되었다. 애플(AAPL)은 0.08% 상승하며 보합세를 유지했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 437억 달러로, 약 61조 4,893억원을 기록했다. 마이크로소프트는 101억 달러로, 약 14조 1,524억원의 거래대금을 기록했으며, 메타는 115억 달러로, 약 16조 2,218억원에 달했다. 이들의 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 9.64%, 2.62%, 6.23%에 달했다.정연호 기자