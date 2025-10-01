대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]플레어 스토리 리플, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-01 08:28
입력 2025-10-01 08:28
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최신 데이터 기준 플레어(FLR)가 1시간 등락률 0.51%를 기록하며 가장 높은 상승률을 보였다. 현재 플레어의 가격은 35원이다. 24시간 상승률은 -1.43%로, 단기적으로는 하락세를 보였으나 1시간 단위로 회복세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 169억 2031만 원으로 상당한 거래 규모를 자랑한다.

스토리(STORY)는 1시간 등락률 0.09%를 기록하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 스토리의 가격은 1만 1986원으로 형성되어 있다. 24시간 등락률은 -5.37%로, 여전히 하락세를 보이며 투자자들의 주의를 요한다. 그러나 24시간 거래량은 1236억 643만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

리플 USD(XRPL)은 1시간 등락률 0.00%로 안정적인 모습을 보이고 있다. 현재 가격은 1404원으로, 24시간 등락률은 0.04%로 거의 변동이 없다. 24시간 동안 1293억 6639만 원의 거래량을 기록하며, 시장 내에서 꾸준한 관심을 받고 있다.

한편, USDe는 1시간 등락률 -0.01%를 기록하며 다소 부진한 모습을 보이고 있다. 현재 가격은 1406원이고, 24시간 등락률은 -0.00%로 변동이 거의 없다. USD1도 1시간 등락률 -0.01%로 비슷한 흐름을 보이며, 현재 가격은 1404원이다.

같은 시각 다이는 1시간 등락률 -0.02%로 하락세를 보였고, 페이팔 USD도 -0.02%로 비슷한 흐름을 보였다. 유에스디코인과 테더는 각각 1시간 등락률 -0.03%를 기록하며 하락했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
