[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

30일(현지시간) 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수는 모두 소폭 상승하며 보합세를 보였다. 다우존스는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,397.89로 81.82포인트(0.18%) 올랐다. 나스닥 종합은 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,660.01로 68.86포인트(0.31%) 상승했다. S&P 500 지수는 6,688.46으로 27.25포인트(0.41%) 올랐다.다우존스 지수는 전날보다 81.82포인트 오른 46,397.89를 기록하며 뉴욕 거래소에서 거래되었다. 하루 거래량은 584,789천주였으며, 시작가는 46,282.63, 최고가는 46,425.30, 최저가는 46,103.39를 기록했다. 나스닥 종합 지수는 68.86포인트 상승한 22,660.01로 마감했으며, 하루 거래량은 1,717,022천주였다. 시작가는 22,580.36, 최고가는 22,671.39, 최저가는 22,493.96이었다. S&P 500 지수는 27.25포인트 오른 6,688.46을 기록하며, 하루 거래량은 3,519,970천주였다. 시작가는 6,656.19, 최고가는 6,691.25, 최저가는 6,641.00을 기록했다.반면, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수는 각기 다른 흐름을 보였다. 다우운송 지수는 15,715.54로 54.86포인트 하락하며 0.35% 내렸다. 나스닥 100 지수는 24,679.99로 68.64포인트(0.28%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 6,369.82로 54.71포인트(0.87%) 상승했다.한편, VIX 지수는 16.28로 0.16포인트(0.99%) 상승하며 소폭 변동을 보였다. 현재 VIX 지수는 20 미만으로, 이는 시장이 비교적 안정적임을 시사한다.정연호 기자