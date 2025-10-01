경제 공항공사 공항사진 전시회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/10/01/20251001018008 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-01 00:13 입력 2025-10-01 00:13 이미지 확대 공항공사 공항사진 전시회 30일 서울 강서구 김포국제공항 국내선 청사에 마련된 한국공항공사 공항사진 공모전 우수작 전시장을 찾은 시민들이 사진을 감상하고 있다.공항사진기자단 30일 서울 강서구 김포국제공항 국내선 청사에 마련된 한국공항공사 공항사진 공모전 우수작 전시장을 찾은 시민들이 사진을 감상하고 있다. 공항사진기자단 2025-10-01 18면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지