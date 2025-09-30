한국카지노업관광협회, 2025 학생 카지노 딜링 경진대회 성료

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국카지노업관광협회는 9월 30일 서울 양재 AT 센터에서 문화체육관광부가 주최한 2025 관광산업 일자리 페스타와 연계해 개최한 “2025 학생 카지노 딜링 경진대회”를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.올해로 7회째를 맞이한 본 대회는 전국 관광고등학교 재학생들이 전문 딜링 기술과 역량을 겨루는 카지노 경진대회로, 카지노·관광 산업의 전문 인재 발굴의 기회로 자리매김하고 있다.이번 대회에는 전국 11개 관광고등학교에서 선발된 25명의 학생이 참가해 실력을 겨뤘다. 참가자들은 ▲정확하고 매끄러운 게임 진행 능력 ▲딜링 기술 ▲고객 응대와 서비스 매너 등 카지노 딜러로서 요구되는 핵심 역량을 종합적으로 심사받았다. 심사는 GKL인재개발원의 전문 심사위원단 협조로 이루어졌으며, 우수 참가자에게는 한국카지노업관광협회장 명의의 상장과 부상이 수여됐다.협회 관계자는 “학생들이 갈고닦은 기술과 태도를 유감없이 발휘하며 미래 카지노산업을 이끌 인재로 성장할 가능성을 보여주었다”고 전했다.협회는 이번 관광산업 일자리 페스타에서 부스를 운영하며 국내 카지노 산업에 대한 홍보와 불법 사칭 온라인 카지노의 위험성과 근절 필요성을 알리는 홍보 활동도 함께 전개했다.관광산업 일자리 페스타 부스를 통해 합법적이고 건전한 카지노산업의 사회적 가치와 청년 일자리 창출 효과를 소개하고, 대국민 인식 개선 자료를 제공해 건전한 게임문화 정착에 기여했다.한국카지노업관광협회는 “학생 카지노 딜링 경진대회는 단순한 기술 경연을 넘어, 청년층의 현장 경험과 전문성 강화를 지원하는 자리”라며 “앞으로도 청년 인재 양성과 국제 경쟁력 강화 등 카지노산업 발전과 긍정적 인식 제고를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀