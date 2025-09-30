문신사법 합법화 이후 시장 성장에 맞춰 경쟁력 강화… 오프라인 대비 약 70% 저렴한 수강료 제공

이미지 확대

최근 문신사법이 통과되면서 반영구 시술이 합법화됨에 따라 시장의 급성장이 예상되고 있다. 이에 발맞춰 반영구 전문 브랜드 메이지유(MeijiU)가 온라인 강의를 정식 오픈하며 업계 주목을 받고 있다.메이지유 온라인 강의는 오프라인 강의와 동일한 커리큘럼으로 구성되었다. 스케치, 마네킹 실습, 인체 데모까지 체계적으로 학습할 수 있으며, 단순 기술 습득을 넘어 창업 준비까지 지원한다. 이를 위해 수강생들은 동의서·차트·주의사항 문서 제공은 물론, 실제 현업에서 활용 가능한 촬영 및 홍보 노하우까지 전수받을 수 있다.합법화 이후 반영구 시장에는 새로운 진입자가 빠르게 늘어날 것으로 보인다. 하지만 전문성을 갖춘 체계적 교육을 받지 않으면 경쟁에서 뒤처질 수 있다는 점에서, 온라인 강의는 수강생들의 경쟁력 확보에 중요한 기회가 된다.특히 이번 온라인 강의의 가장 큰 장점은 월 1회 진행되는 대표 원장 라이브 Q&A다. 이를 통해 수강생들은 실시간으로 궁금한 점을 해소할 수 있으며, 학습 중 발생하는 질문은 상시적으로 접수 가능하다. 모든 질문에 대해 영업일 기준 24시간 이내 답변을 받을 수 있어, 온라인 수업임에도 불구하고 밀착형 피드백을 경험할 수 있다.20년 경력을 보유한 이지유 원장의 모든 노하우가 집약된 이번 강의는 강남 본원을 직접 방문하지 않아도 동일한 수준의 교육을 받을 수 있다는 점에서 의미가 크다. 실제 지난 기수의 경우 수강생의 90%가 창업에 성공하며 교육 효과를 입증했다.현재 메이지유는 합법화 축하 이벤트를 진행 중이다. 수강생 전원에게는 재료 구매 시 10% 할인 혜택이 제공되며, 온라인강의 신청자 선착순 10명은 수강료 10% 할인 혜택까지 받을 수 있는 얼리버드 이벤트가 진행된다.메이지유 관계자는 “문신사법 합법화로 반영구 시장이 한층 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이번 온라인 강의를 통해 수강생들이 시간과 비용의 제약 없이 경쟁력 있는 전문가로 성장하길 바란다”고 전했다.온라인뉴스팀