[서울데이터랩]애머릿지 20.08% 급등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

30일 오전 9시 15분 애머릿지(900100)가 등락률 +20.08%로 상승률 1위를 차지했다. 애머릿지는 개장 직후 1,609,981주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 145원 오른 867원이다.한편 애머릿지의 PER은 -2.43으로 나타나고 있으며, ROE는 -37.86%로 수익성이 낮은 편이다.이어 상승률 2위 지투지바이오(456160)는 현재가 246,000원으로 주가가 18.27% 급등하고 있다. 상승률 3위 뉴로메카(348340)는 현재 29,750원으로 14.86% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 LK삼양(225190)은 13.05% 상승하며 1,915원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KS인더스트리(101000)는 11.01%의 상승세를 타고 837원에 거래되고 있다.6위 파두(440110)는 현재가 23,200원으로 9.69% 상승 중이다. 7위 아이씨티케이(456010)는 현재가 16,600원으로 9.50% 상승 중이다. 8위 바이오비쥬(489460)는 현재가 17,350원으로 9.46% 상승 중이다. 9위 파이오링크(170790)는 현재가 12,210원으로 9.21% 상승 중이다. 10위 AP시스템(265520)은 현재가 20,300원으로 8.67% 상승 중이다.이밖에도 브이씨(365900) ▲7.79%, 대호특수강우(021045) ▲7.69%, LB세미콘(061970) ▲7.55%, 이브이첨단소재(131400) ▲7.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자