대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]美빅테크 TOP7 혼조세 마감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-09-30 08:41
입력 2025-09-30 08:41
이미지 확대


29일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 2% 이상의 상승세를 기록하며 강세를 보였고, 마이크로소프트(MSFT)는 소폭 상승했다. 반면 애플(AAPL)은 하락했다.

엔비디아는 전일 대비 3.66달러 오른 181.85달러로 마감하며 2.05%의 상승률을 기록했다. 마이크로소프트는 0.61% 오른 514.60달러로 장을 마쳤다. 애플은 1.03달러 하락한 254.43달러로 0.40% 내렸다.

아마존닷컴은 1.09% 상승하여 222.17달러를 기록했다. 메타는 보합세를 보이며 743.40달러로 마감했다. 알파벳 Class A는 1.01% 하락한 244.05달러를 기록했다. 브로드컴은 1.98% 하락하여 327.90달러에 장을 마무리했다.

이미지 확대




금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 191,500,389주, 거래대금은 349억 달러로 약 48조 8,879억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.9%를 기록했다. 마이크로소프트와 애플의 거래대금은 각각 89.4억 달러와 100억 달러로, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 2.3%와 2.6%를 기록했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기