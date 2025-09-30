[서울데이터랩]밈코어 플라즈마 월드리버티파이낸셜토큰 하락률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 밈코어(M)의 24시간 하락률이 -27.44%로 가장 크게 떨어졌다. 현재 가격은 2393원이며, 시가총액은 약 2조 4882억 원에 이른다. 밈코어는 밈 기반의 디지털 자산으로, 주로 커뮤니티 중심의 활동을 강조한다.플라즈마(XPL)는 24시간 동안 -13.61% 하락하여 두 번째로 높은 하락률을 기록했다. 플라즈마의 현재가는 1701원이며, 시가총액은 약 3조 634억 원이다. 플라즈마는 확장성과 보안을 동시에 제공하는 플랫폼으로 알려져 있으며, 특히 대량의 거래를 빠르게 처리할 수 있는 능력을 강조한다.월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 24시간 동안 -5.85% 하락했다. 현재 가격은 285원이며, 시가총액은 7조 196억 원이다. 이 토큰은 금융 자유를 목표로 하며, 글로벌 금융 네트워크에서의 사용을 촉진하기 위한 용도로 설계되었다.펌프(PUMP)의 경우 -5.64%의 하락률을 나타냈다. 현재 가격은 7.9원으로, 시가총액은 2조 7963억 원이다. 펌프는 다양한 디지털 자산에 대한 유동성을 제공하는 것을 목표로 하는 플랫폼이다.이더파이(ETHFI)도 -5.27%의 하락률을 기록했다. 이더파이의 가격은 2100원이며, 시가총액은 1조 829억 원에 달한다. 이더파이는 이더리움 네트워크를 기반으로 하여 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스를 제공하고자 하는 프로젝트이다.한편, 스토리(IP)는 -5.05% 하락하여 1만 2250원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 8375억 원이다. 이뮤터블엑스(IMX)는 -4.40% 하락하며 1066원에 거래되고 있다. 에테나(ENA)는 -3.76% 하락하여 798원의 가격을 기록했다. 스카이 프로토콜(SKY)은 -3.11% 하락하며 92원의 가격을 유지 중이다. 마지막으로, 플레어(FLR)는 -1.30% 하락하여 36원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자