[서울데이터랩]에스피엑스6900·펌프·아스터, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
수정 2025-09-30 08:41
입력 2025-09-30 08:41
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에스피엑스6900이 1시간 등락률 4.56%로 가장 높은 상승폭을 기록하며 주목받고 있다. 현재가는 1477원으로, 24시간 등락률은 9.46%를 기록했다. 거래량도 353억 8528만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

펌프는 1시간 등락률 3.71%로 뒤를 잇고 있다. 현재가는 8.16원이며, 24시간 동안 12.32% 상승했다. 특히 거래량이 9119억 4222만 원에 달하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.

아스터는 1시간 등락률 3.50%로 상승세를 보이고 있다. 현재가는 2711원이며, 24시간 동안 6.39% 상승했다. 아스터의 24시간 거래량은 1조 7420억 원으로 높은 거래량을 기록하고 있다.

한편, 펏지 펭귄과 지캐시도 각각 1시간 등락률 3.15%를 기록하며 상승세를 나타냈다. 펏지 펭귄의 현재가는 40원, 지캐시의 현재가는 9만 7695원이다. 같은 시각, 카스파는 1시간 등락률 2.74%로 110원에 거래되고 있으며, 스토리는 2.43% 상승하며 1만 2868원에 거래되고 있다. 도그위프햇은 2.33% 상승하며 1024원에 거래되고 있고, 봉크는 2.25% 상승하며 0.0274원에 거래되고 있다. 마지막으로, 니어프로토콜은 2.17% 상승하며 3952원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
