고물가·취업난·비정규직 직격탄… 20대 청년에게 가장 가혹했다

한경협, 세대별 소득 추이 분석작년 월평균 실질소득 212만원
10년간 연평균 증가율 1.9% 불과
60대 이상 5.2% 상승해 가장 높아
최근 10년 동안 20대 청년층이 느낀 실질소득 증가율이 제자리걸음이었던 것으로 나타났다. 고물가와 코로나19 팬데믹을 거치며 발생한 취업난, 비정규직 일자리 확대가 청년층에게 특히 직격탄이 됐다는 분석이다.
한국경제인협회(한경협)는 29일 내놓은 ‘2014∼2024년 세대별 실질소득 추이 분석’ 보고서에서 20대 청년층의 월평균 실질소득이 2014년 176만 4000원에서 지난해 212만 3000원으로 조사됐다고 밝혔다. 이를 10년 동안의 연평균 증가율로 치환하면 1.9%로, 전 세대 중 가장 낮았다. 이어 40대(2.1%), 50대(2.2%), 30대(3.1%), 60대 이상(5.2%) 순으로 낮았다.
실질소득의 증가 폭 자체도 최근일수록 둔화하는 모습을 보였다. 앞선 5년인 2014~2019년의 20대 실질소득 증가율은 2.6%였지만, 최근 5년인 2019~2024년의 연평균 증가율은 1.1%에 불과했다. 코로나19 팬데믹 기간을 거치면서 전 세대에서 증가율이 반감됐으나, 20대는 앞선 5년과 최근 5년 모두 전 연령대에서 꼴찌를 기록한 것으로 나타났다.
한경협은 우선 비정규직 등 청년 고용의 질 악화가 근로소득을 제약했기 때문이라고 분석했다. 10년 동안 20대의 근로소득 연평균 증가율은 3.6%로 모든 세대를 통틀어 가장 낮았다. 20대 고용률은 57.4%에서 61.0%로 3.6% 포인트 늘어났지만 비정규직 비율이 32.0%에서 43.1%로 11.1% 포인트 증가하면서 청년 일자리가 양적으로만 늘었을 뿐, 질적 개선으로 이어지진 않았다.
체감물가 상승도 주요 원인으로 꼽혔다. 가처분소득과 체감물가를 5년씩 나눠 분석한 결과 20대의 명목 가처분소득 증가율은 앞선 5년 연 3.8%에서 최근 5년 4.0%로 0.2% 포인트 상승하는 데 그친 반면, 체감물가 상승률은 1.1%에서 2.8%로 급격히 증가했다. 물가가 가파르게 오르며 청년층의 명목 가처분소득 상승분을 상쇄해 청년층 실질소득의 발목을 잡은 셈이다.
곽소영 기자
2025-09-30 18면
