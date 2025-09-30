경제 스페인 K-박람회에도 ‘북적북적’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/09/30/20250930015010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-30 01:01 입력 2025-09-30 01:01 이미지 확대 스페인 K-박람회에도 ‘북적북적’ 28일(현지시간) 스페인 마드리드 아르테스 예술센터에서 열린 ‘2025 스페인 K-박람회’를 찾은 관람객들이 K콘텐츠 관련 부스들을 살펴보고 있다.마드리드 뉴스1 28일(현지시간) 스페인 마드리드 아르테스 예술센터에서 열린 ‘2025 스페인 K-박람회’를 찾은 관람객들이 K콘텐츠 관련 부스들을 살펴보고 있다. 마드리드 뉴스1 2025-09-30 15면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지