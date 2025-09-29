TKG휴켐스, 19년 연속 무분규 노사협상 타결

석유화학산업 침체와 노사 갈등 고조 속 노사 상생 전통 이어

이미지 확대 TKG휴켐스 여수공장 전경

TKG그룹 화학 계열사 TKG휴켐스가 19년 연속 무분규로 협상을 타결했다.TKG휴켐스 김우찬 사장과 김효성 노조위원장은 29일 여수공장 대회의실에서 열린 임단협 조인식에서 올해 임금과 단체협상 합의서에 서명했다.지난 2007년 이후 연속해서 무분규로 노사 협상을 타결해 온 TKG휴켐스는 이번 무분규 타결로 19년 연속 상생의 노사문화 전통을 이어가게 됐다.TKG휴켐스는 지난 2012년 노사문화 대상 대통령상을 받는 등 협력적 노사관계의 모범 사례로 꼽혀온 회사다.최근 화학산업 전반의 침체와 더불어 노사 갈등이 고조되는 상황에서 TKG휴켐스의 무분규 협상 타결은 그 의미가 크다.TKG휴켐스 노사는 “오늘 이 뜻깊은 타결의 자리가 미래를 향해 힘차게 나아가는 새로운 출발점이 되기를 기대하며 앞으로도 TKG휴켐스가 더 크게 도약할 수 있도록 상생의 노사문화를 이어 나가는데 함께 하자”고 다짐했다.TKG휴켐스는 안정된 노사문화를 기반으로 신규 공장 증설 등 기존 사업을 강화하는 한편 반도체 소재 기업인 제이엘켐 인수를 통해 신규 사업 진출을 추진하고 있다.여수 류지홍 기자