[서울데이터랩]대호특수강우 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

29일 오후 15시 40분 대호특수강우(021045)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 대호특수강우는 장 중 55,337주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 855원 오른 3,705원에 마감했다.한편 대호특수강우의 PER은 -6.34로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 공개되지 않았다.이어 상승률 2위 파이오링크(170790)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 11,180원에 상승 마감했다. 상승률 3위 툴젠(199800)의 주가는 48,550원으로 29.99% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 한솔인티큐브(070590)는 24.03% 상승하며 2,390원에 마감했다. 상승률 5위 케이엔알시스템(199430)은 21.17%의 상승폭을 기록하며 종가 14,880원에 마감했다.6위 우리기술투자(041190)는 종가 12,160원으로 20.40% 상승 마감했다. 7위 한스바이오메드(042520)는 종가 15,640원으로 18.84% 상승 마감했다. 8위 한국피아이엠(448900)은 종가 19,410원으로 15.74% 상승 마감했다. 9위 대진첨단소재(393970)는 종가 7,010원으로 15.68% 상승 마감했다. 10위 오킨스전자(080580)는 종가 10,220원으로 14.70% 상승 마감했다.이밖에도 RF머트리얼즈(327260) ▲14.34%, 앱클론(174900) ▲13.89%, 대호특수강(021040) ▲13.40%, 한양디지텍(078350) ▲12.82%, 인텍플러스(064290) ▲12.49%, 소프트캠프(258790) ▲12.49%, 아이티센글로벌(124500) ▲12.46%, 제넥신(095700) ▲12.18%, 에이프릴바이오(397030) ▲11.85%, 티엘비(356860) ▲11.83% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자