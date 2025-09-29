[서울데이터랩]금강공업우 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

29일 오후 15시 35분 금강공업우(014285)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 금강공업우는 장 중 76,169주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,040원 오른 8,840원에 마감했다.한편 금강공업우의 PER은 -28.61로 나타났으며, 이는 기업의 수익성 측면에서 부정적인 신호일 수 있다.이어 상승률 2위 일동홀딩스(000230)는 주가가 +29.99% 폭등하며 종가 12,050원에 상승 마감했다. 상승률 3위 동양2우B(001527)의 주가는 12,710원으로 +29.96% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 서울식품우(004415)는 +29.94% 상승하며 1,406원에 마감했다. 상승률 5위 동양(001520)은 +29.92%의 상승세를 타고 종가 1,077원에 마감했다.6위 한화투자증권우(003535)는 종가 9,040원으로 +29.89% 상승 마감했다. 7위 동양우(001525)는 종가 6,830원으로 +29.85% 상승 마감했다. 8위 일정실업(008500)은 종가 25,000원으로 +29.80% 상승 마감했다. 9위 일동제약(249420)은 종가 33,900원으로 +26.97% 상승 마감했다. 10위 한화투자증권(003530)은 종가 6,200원으로 +17.20% 상승 마감했다.이밖에도 흥국화재우(000545) ▲16.69%, SK증권우(001515) ▲12.82%, 제이준코스메틱(025620) ▲11.23%, 코오롱우(002025) ▲10.09% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자