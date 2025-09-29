[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 9월 29일 장 마감 5분 만에 10.01%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 84,200원으로 전 거래일 대비 1.08% 상승하며 마감했다. 거래량은 12,972,887주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 NAVER(035420)는 상승률 7.02%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 일동제약(249420)은 26.97% 상승하여 폭등세로 마감했다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 3.71% 상승하며 거래를 마쳤다. 검색비율 5위 카카오(035720)는 1.69% 상승하며 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -0.32%로 보합세를 기록했다. 7위 우리기술투자(041190)는 20.40%의 상승세로 마감했다. 8위 HJ중공업(097230)은 1.17%의 소폭 상승으로 거래를 마쳤다. 9위 에이피알(278470)은 9.56% 상승하며 마감했다. 10위 로보티즈(108490)는 7.58% 상승했다.이 밖에도 한화오션(042660) ▲0.00%, 알테오젠(196170) ▲4.25%, 삼성중공업(010140) ▲2.40%, 셀트리온(068270) ▲0.34%, 엘앤씨바이오(290650) ▲10.56%, 삼성SDI(006400) ▲1.73%, LG디스플레이(034220) ▲4.28%, 포스코퓨처엠(003670) ▲2.69%, 현대차(005380) ▲0.23%, 한국전력(015760) ▲1.93% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자