메가스터디교육 중등 인강 엠베스트, 내신 최상위권 회원 배출 19만 명 돌파

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

메가스터디교육이 운영하는 중학생 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 공시 매출 및 성적 장학생 배출 기준) 엠베스트가 내신 최상위권 배출 기록을 새롭게 경신했다.엠베스트에 따르면, 2014년부터 2025년 1학기까지 평균 95점 이상을 달성한 내신 최상위 회원 수는 192,998명에 달한다. 특히 2025년 1학기 단 한 학기에만 15,679명의 최상위권 회원을 배출한 것으로 집계됐다. (주요과목 지필고사 기준)이는 업계에서 유일하게 실적을 공개하며, 중등 인강 1위 브랜드로서의 신뢰도와 성과를 입증하는 결과다.엠베스트 관계자는 “내신 최상위권 배출은 단순한 수치를 넘어서는 의미를 가진다”라며, “중등 내신에 최적화된 콘텐츠와 체계적인 학습 관리 시스템이 실제로 학생들의 우수한 성과로 이어졌음을 보여주는 결과”라고 밝혔다.이어 “2028 대입 개편에 따라 내신 5등급제 도입, 통합 사회·과학 등 입시 환경이 빠르게 변화하는 가운데, 학생들이 중등 과정에서 기초를 탄탄히 다지고, 변화하는 교육 흐름에 안정적으로 대응할 수 있도록 콘텐츠와 시스템을 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.한편, 엠베스트는 2006년부터 2024년까지 누적 장학생 92,454명, 총 장학금 지급액 105억 원을 기록한 업계 최대 규모의 장학 시스템을 운영하고 있다.자세한 내용은 엠베스트 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.온라인뉴스팀