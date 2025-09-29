피지컬AI협회, 국회 의원회관서 ‘피지컬AI 국가 대전환 전략’ 개최

이미지 확대 [행사 포스터]

사단법인 한국피지컬AI협회는 2025년 10월 1일(수) 오전 9시 30분부터 정오까지, 서울 국회의사당 의원회관 2층 대회의실에서 『피지컬AI 국가 대전환 전략』 행사를 개최한다.협회 출범을 기념해 열리는 이번 행사는 디지털 인공지능을 현실 세계의 행동과 안전 영역으로 확장하는 피지컬AI의 국가 전략과 민관 실행 로드맵을 제시하고, 기술·정책·산업을 잇는 실질적 협력 방안을 공유하는 것을 목표로 한다.행사는 등록과 오픈 네트워킹, 특별공연으로 문을 연 뒤 사회자의 개회 선언과 내빈 소개, 축사를 거쳐 피지컬AI 비전 선언을 발표한다. 이어지는 전략 세션에서는 국내외 기술동향과 함께 정부 유관기관의 추진계획, 협회 추진전략을 차례로 소개하고 질의응답을 통해 현장의 의견을 수렴한다. 마지막으로 반도체·농림·국방·헬스케어 등 핵심 분야의 산업별 활용사례를 공유하며, 실증 중심의 협력 모델과 확산 방안을 논의할 예정이다. 행사 자료집과 발표자료집은 QR 방식으로 제공된다.유태준 사단법인 한국피지컬AI협회 회장은 “피지컬AI는 데이터와 알고리즘을 넘어 로봇·센서·모빌리티 등 물리 시스템을 통해 산업의 생산성과 안전을 동시에 끌어올릴 다음 물결”이라며 “이번 행사를 계기로 국가 전략과 민간 실행을 하나의 축으로 묶어 한국이 글로벌 피지컬AI 선도국가로 도약하는 전기를 만들겠다”고 말했다.온라인뉴스팀