‘선박의 전 생애를 책임진다’... 한화오션, 글로벌 해양솔루션 기업으로 도약에 나서

한화, 세계 최대 가스·에너지 전시회 ‘가스텍(Gastech) 2025’에서 새로운 해양 솔루션 제시

이미지 확대 한화오션이 업계 최초로 개발하는 ‘무탄소 추진 LNG운반선’ 모형

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화그룹이 글로벌 무대에서 또 한 번 존재감을 드러냈다. 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스·에너지 전시회 ‘가스텍(Gastech) 2025’에서 한화오션과 한화엔진, 한화파워시스템 등 한화그룹 에너지 계열 3사는 함께 부스를 열고, 무탄소 시대를 향한 새로운 해양 솔루션을 제시했다. 이번 전시 기간동안 단순한 기술 소개에 그치지 않고, 선박의 설계와 건조, 운항, 개조까지 아우르는 전 생애주기 해양 솔루션을 강조하며, 조선·에너지 시장의 판도를 바꿀 비전을 공개했다.한화오션은 이번 전시에서 17만 4000CBM급 무탄소 LNG운반선 모형을 선보였다. 이 선박은 암모니아 가스터빈을 기반으로 한 전기추진 기술을 적용해 점화용 파일럿 오일조차 사용하지 않는 완전한 무탄소 추진을 목표로 하고 있다. 여기에 세계 최초로 개발한 액침냉각형 ESS를 결합해 전기 추진선박의 안정성과 신뢰성을 크게 높였으며, 선박용 수소연료전지와도 연계해 무탄소 동력 체계를 구체화했다. 또 한화오션은 전 세계 최다 건조 실적을 보유한 쇄빙LNG운반선, 1만 8000CBM급 LNG 벙커링선, 그리고 세계 최초의 LNG-FPSO 등 다양한 제품의 모델 전시를 통해 상선과 해양플랜트 분야에서 독보적인 경쟁력을 선보였다.한화오션은 미국 선급 ABS, 노르웨이 선급 DNV, 프랑스 선급 BV, 세계적 가스 및 석유화학 공정 기술 분야 기업인 하니웰 등과 친환경 선박 관련 기술 승인 획득 및 협력 MOU 체결을 잇달아 성사시켰다.미국 선급 ABS와 세계 최초로 LNG운반선에 적용되는 로터세일 공동협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 한화오션은 2020년부터 로터세일 개발에 착수해 설계 인증과 시제품 제작을 완료했으며, 올 상반기에는 미국 LNG선주로부터 세계 최초 상업 수주에 성공했다. 이번 협약을 통해 양사는 설계, 제작, 설치, 운항 전반에 걸친 협력을 강화할 예정이다. 이 밖에도 독자 개발한 LNG 과냉각 시스템 SRSⓇ(Subcooling Re-liquefaction System)가 미국 선급 ABS로부터 기본승인 획득 및 시뮬레이션 기반 성능평가 인증을 받았다. SRSⓇ는 LNG운반선의 액화천연가스를 과냉각시킴으로써 운항과정에서 발생하는 증발가스를 능동적으로 제어해 화물창(Cargo Tank) 운용측면에서 효율적인 시스템을 구현할 수 있고, 에너지 절감과 탄소 배출 저감 효과를 동시에 구현하는 기술이다.또 해양플랜트 분야에서도 세계적 가스 및 석유화학 공정 기술 분야 기업인 하니웰(Honeywell UOP LLC)과는 해양 자동화 및 탈탄소 솔루션에 대한 전략적 협약을 체결했다한준규 기자