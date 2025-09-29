[서울데이터랩]펌프 스토리 지캐시 24시간 상승률 상위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 동안 가장 높은 상승률을 기록한 가상자산은 펌프(PUMP)로, 13%의 상승률을 보였다. 펌프의 현재 가격은 8.36원이며, 시가총액은 약 2조 9599억 원이다. 펌프는 주로 분산형 금융(DeFi) 플랫폼에서 사용되며, 최근 거래량은 6581억 4730만 원을 기록하고 있다.스토리(IP)도 주목할 만한 상승세를 보였다. 11.16%의 상승률을 기록하며 현재 가격은 1만 2940원이다. 스토리의 시가총액은 4조 529억 원으로, 거래량은 3389억 2555만 원에 달한다. 스토리 토큰은 주로 디지털 콘텐츠 플랫폼에서 활용되며, 콘텐츠 창작자와 소비자 간의 중개 역할을 수행한다.지캐시(ZEC) 역시 9.57%의 상승률을 기록하며, 현재 가격은 8만 5583원이다. 지캐시의 시가총액은 1조 3896억 원이며, 거래량은 1639억 2407만 원이다. 지캐시는 프라이버시를 중시하는 사용자들에게 인기를 끌고 있으며, 거래의 익명성을 보장하는 기술을 제공한다.에이셔(ATH)는 8.39% 상승하며 현재 가격은 90원이다. 시가총액은 1조 1057억 원이며, 거래량은 1448억 7955만 원으로 집계되었다. 에이셔는 블록체인 기반의 데이터 저장 및 관리 솔루션을 제공하여 기업들이 데이터를 안전하게 관리할 수 있도록 돕는다.엠와이엑스 파이낸스(MYX)는 4.87%의 상승률을 보이며, 현재 가격은 2만 1466원이다. 시가총액은 4조 2312억 원이며, 거래량은 4383억 4122만 원이다. 이 토큰은 금융 서비스 분야에서 스마트 계약 기능을 통해 사용자들에게 다양한 금융 서비스를 제공한다.한편, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 4.83% 상승하며 가격은 305원이다. 스카이 프로토콜(SKY)은 4.32% 상승하며 가격은 95원이다. 같은 시각, 게이트 토큰(GT)은 4.22% 상승하며 가격은 2만 3201원이다. 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 4.03% 상승하며 가격은 1481원이다. 마지막으로, 맨틀(MNT)은 3.49% 상승하며 가격은 2524원이다.전체적으로 다양한 가상자산들이 상승세를 기록하며 시장의 활기를 더하고 있다. 각종 플랫폼에서 활용 가능한 이들 자산은 기술적 특징과 시장 수요에 따라 다양한 변동성을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자