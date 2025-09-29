[서울데이터랩]에이셔 제로지 펌프 1시간 상승률 상위

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에이셔는 1시간 동안 7.99% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 에이셔의 가격은 95원이며, 24시간 등락률은 9.81%로 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 24시간 거래량은 910억 718만 원으로 집계되며, 이는 시장의 관심이 집중되고 있음을 시사한다.제로지는 1시간 동안 1.88% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 제로지의 가격은 5106원이다. 24시간 동안 제로지는 0.74% 상승했으며, 거래량은 5273억 622만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.펌프는 1시간 동안 1.56% 상승하며 상승세를 이어가고 있다. 현재 펌프의 가격은 7.47원이며, 24시간 동안 0.32% 상승했다. 24시간 거래량은 3702억 1106만 원으로 높은 거래량을 기록하고 있다.한편, 크로노스는 1시간 동안 1.18% 상승하며 262원의 가격을 유지하고 있다. 하지만 24시간 등락률은 -0.64%로 하락세를 보이고 있다. 월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 동안 1.14% 상승하며 302원의 가격을 기록하고 있다. 24시간 동안 2.26% 상승했다.같은 시각, 스카이 프로토콜은 1시간 동안 1.04% 상승하며 현재 95원의 가격을 기록하고 있다. 솔라나는 1시간 동안 0.84% 상승하며 28만 6577원의 가격을 유지하고 있다. 에스피엑스6900은 1시간 동안 0.79% 상승하며 1373원의 가격을 보이고 있다. 모네로는 1시간 동안 0.75% 상승하며 40만 5309원의 가격을 기록하고 있다. 피스 네트워크는 1시간 동안 0.73% 상승하며 204원의 가격을 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자