국세청 홈택스는 ‘정상’… 모바일 앱·가상계좌로는 세금 못 내

국세청, 국세행정 시스템 점검
정보 시스템 광주에 있어 안전
기재부, 재정시스템 정상 작동
“월말 국고금 수납 문제 없어”
대전 국가정보자원관리원 화재로 상당수의 국가 전산망이 먹통이 된 가운데 많은 국민이 이용하는 인터넷 납세 서비스 ‘홈택스’는 정상 가동 중이다. 하지만 디지털 예산회계시스템(디브레인)이 중단되면서 모바일 뱅킹이나 가상계좌 등으로는 세금을 내지 못하는 상황이다.
임광현 국세청장은 28일 홈택스 등 국세행정 시스템에 대한 긴급 점검 회의를 열고 대응 방안을 논의했다. 점검 결과 현재까지는 큰 영향 없이 정상 가동되는 것으로 확인됐다. 국세청 관계자는 “국세행정 정보시스템은 국정자원 광주센터에 설치돼 있다”면서 “다른 기관 시스템과 분리돼 있다 보니 안전하게 운영되고 있다”고 밝혔다.
다만 기획재정부의 디브레인 운영이 중단되면서 은행 애플리케이션과 가상계좌로는 국세를 낼 수 없는 것으로 파악됐다. 이와 관련해 임 청장은 “국민 불편이 최소화될 수 있도록 홈택스·손택스를 통한 세금 납부가 가능하다는 내용을 개별 안내하고, 기재부 디브레인이 기한 내 복구되지 않으면 납부 기한을 연장하는 방안을 검토할 것”이라고 말했다.
구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 정부서울청사에서 중앙사고수습본부 회의를 주재하고 재정정보시스템과 기재부 홈페이지 등 13개 시스템의 긴급 복구 진행 상황을 점검했다. 기재부는 “현재 국가정보통신망, 보안시스템이 정상 운영됨에 따라 디브레인과 열린재정, e나라재산, 국세 외 수입 포탈 등 대국민 시스템이 이날 오후 4시부터 정상 작동을 시작했다”고 밝혔다. 보조금 통합관리시스템(e나라도움)도 현재 정상 운영되고 있다. 기재부는 “월말 국고금 수납, 자금 이체 등 재정정보시스템의 모든 기능이 원활하게 수행될 예정”이라고 밝혔다. 하지만 정부 인증서(GPKI)와 내부 결재 시스템이 정상화되는 데는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상됐다.
세종 이영준 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지