국세청 홈택스는 ‘정상’… 모바일 앱·가상계좌로는 세금 못 내

국세청, 국세행정 시스템 점검

정보 시스템 광주에 있어 안전

기재부, 재정시스템 정상 작동

“월말 국고금 수납 문제 없어”

이미지 확대 임광현 국세청장이 국세청 정보시스템 운영 현황을 점검하고 있다. 국세청 제공

이미지 확대 구윤철(왼쪽 두 번째) 부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 정부서울청사에서 중앙사고수습본부 회의를 주재하고 있다. 왼쪽부터 강영규 대변인, 구 부총리, 임기근 2차관, 황순관 국고국장. 2025. 9. 28. 기획재정부 제공

대전 국가정보자원관리원 화재로 상당수의 국가 전산망이 먹통이 된 가운데 많은 국민이 이용하는 인터넷 납세 서비스 ‘홈택스’는 정상 가동 중이다. 하지만 디지털 예산회계시스템(디브레인)이 중단되면서 모바일 뱅킹이나 가상계좌 등으로는 세금을 내지 못하는 상황이다.임광현 국세청장은 28일 홈택스 등 국세행정 시스템에 대한 긴급 점검 회의를 열고 대응 방안을 논의했다. 점검 결과 현재까지는 큰 영향 없이 정상 가동되는 것으로 확인됐다. 국세청 관계자는 “국세행정 정보시스템은 국정자원 광주센터에 설치돼 있다”면서 “다른 기관 시스템과 분리돼 있다 보니 안전하게 운영되고 있다”고 밝혔다.다만 기획재정부의 디브레인 운영이 중단되면서 은행 애플리케이션과 가상계좌로는 국세를 낼 수 없는 것으로 파악됐다. 이와 관련해 임 청장은 “국민 불편이 최소화될 수 있도록 홈택스·손택스를 통한 세금 납부가 가능하다는 내용을 개별 안내하고, 기재부 디브레인이 기한 내 복구되지 않으면 납부 기한을 연장하는 방안을 검토할 것”이라고 말했다.구윤철 부총리 겸 기재부 장관은 이날 정부서울청사에서 중앙사고수습본부 회의를 주재하고 재정정보시스템과 기재부 홈페이지 등 13개 시스템의 긴급 복구 진행 상황을 점검했다. 기재부는 “현재 국가정보통신망, 보안시스템이 정상 운영됨에 따라 디브레인과 열린재정, e나라재산, 국세 외 수입 포탈 등 대국민 시스템이 이날 오후 4시부터 정상 작동을 시작했다”고 밝혔다. 보조금 통합관리시스템(e나라도움)도 현재 정상 운영되고 있다. 기재부는 “월말 국고금 수납, 자금 이체 등 재정정보시스템의 모든 기능이 원활하게 수행될 예정”이라고 밝혔다. 하지만 정부 인증서(GPKI)와 내부 결재 시스템이 정상화되는 데는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상됐다.세종 이영준 기자