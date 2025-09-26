건설업 불황에…지역경제 성장률 2분기 연속 0%대

이미지 확대 근무하는 건설 노동자들 서울 시내의 건설현장 노동자들이 건축자재를 나르고 있다. 뉴시스

건설업 불황이 지속되면서 지역 경제 성장률이 2개 분기 연속 0%대에 머물렀다.26일 통계청이 발표한 ‘2025년 2분기 실질 지역내총생산(GRDP)’에 따르면 올해 2분기(4월~6월) 전체 지역경제 성장률은 0.4%로 집계됐다. 전분기(0.1%)보다는 소폭 개선됐으나 두개 분기 연속 1%를 밑돌았다.장기화하는 건설 경기 불황의 영향이 가장 컸다. 2분기 건설업 GRDP는 지난해 2분기 대비 10.8% 감소했다. 2015년 통계 작성 이래 최저치를 기록한 1분기(-12.4%)에 이어 두 번째로 감소세가 컸다. 감소 폭은 다소 줄었지만 여전히 10%대 역성장이 지속되고 있다.건설업 GRDP는 2024년 2분기부터 5개 분기 연속 하락세를 보였으며, 올해 들어서는 두 자릿수 감소폭이 이어지고 있다.시도별로는 대구(-20.3%), 전남(-18.1%), 경북(-17.5%), 제주(-17.2%), 광주(-15.3%), 세종(-15.2%) 등 순으로 감소 폭이 컸고, 부산(-3.1%), 서울(-3.7%), 인천(-5.9%) 등은 상대적으로 감소폭이 적었다.광업·제조업 GRDP는 2.0% 증가하며 전분기(0.4%)보다 증가폭이 확대됐다. 메모리 반도체 관련 수출 증가 영향이 크다는 게 통계청의 설명이다. 서비스업 GRDP 역시 전기 대비 1.2% 증가해, 직전 분기(0.6%)보다 두 배 수준의 증가세를 보였다.세종 이주원 기자