네이버-두나무 ‘빅딜’… 원화 스테이블코인 연합체 뜬다

네이버, ‘업비트’ 계열사 편입 추진

이미지 확대 이해진 의장

이미지 확대 송치형 두나무 회장 겸 이사회 의장

이미지 확대

2025-09-26 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 최대 포털인 네이버가 국내 최대이자 세계 3위 가상자산(암호화폐) 거래소 업비트 운영사인 두나무를 계열사로 편입하는 방안을 추진한다. 네이버 창업자인 이해진 의장이 복귀한 지 반년 만에 송치형 두나무 회장 겸 이사회 의장과 ‘빅딜’을 단행하는 것이다. 이 의장(86학번)과 송 회장(98학번)은 서울대 컴퓨터공학과 선후배 사이다. 네이버와 두나무가 함께 원화 스테이블코인 사업을 비롯한 디지털 금융산업에 본격 진출하려는 것으로 국내 디지털 산업과 금융 시장에 지각변동을 불러올 전망이다.25일 업계에 따르면 네이버는 국내 1위 핀테크 기업으로 연간 80조원의 결제 규모를 확보한 네이버파이낸셜(네이버페이)을 통해 두나무를 100% 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식 교환 거래를 추진 중이다. 네이버파이낸셜이 신주를 발행해 기존 두나무 주주들이 보유한 지분과 맞바꾸는 방식이다. 현재 두나무 주요 주주는 송 회장(지분율 약 25.5%)과 김형년 부회장(13.1%), 카카오인베스트먼트(10.6%), 우리기술투자(7.2%), 한화투자증권(5.9%) 등이다. 네이버파이낸셜은 지분 약 75%(전환우선주 포함)를 보유한 네이버가 최대주주다. 양측은 각각 주식 교환비율 산정 등 막바지 준비가 한창이다. 이런 소식이 나오면서 네이버 주가는 한때 12% 넘게 급등했다.관건은 교환 비율이다. 두나무는 2024년 말 기준 자기자본이 5조원, 순이익이 1조원 수준이다. 반면 네이버파이낸셜은 자기자본 1조 2000억원, 순이익 1600억원으로 덩치와 수익성에서 격차가 크다. 한 증권사 관계자는 “단순 계산만 놓고 보면 두나무 가치가 네이버파이낸셜의 4배 이상, 이익은 6배 넘게 차이가 난다”면서 “교환 비율에 따라 송치형 회장 측이 네이버파이낸셜 최대주주로 올라설 가능성도 배제할 수 없다”고 했다.주식교환 주체를 네이버가 아닌 네이버파이낸셜로 설정한 점도 눈길을 끈다. 강형구 한양대 파이낸스경영학과 교수는 “네이버파이낸셜은 비상장사라 상대적으로 저평가돼 있을 가능성이 크다”고 했다. 두나무 입장에서는 네이버 주식보다 네이버파이낸셜 주식을 확보해야 나중에 상장 시 더 큰 프리미엄을 누릴 수 있다.원화 스테이블코인 도입이 제도적으로 추진되고 있는 만큼 네이버, 네이버파이낸셜과 두나무의 시너지가 주목된다. 네이버페이는 월간활성자 수(MAU) 1700만명을 확보하고 있으며, 업비트는 국내 최대 가상자산 투자자 기반을 지니고 있다. 결합 시 단숨에 수천만 이용자 규모의 스테이블코인 결제망을 확보하게 된다. 3사는 향후 원화 스테이블 코인 사업에 함께 진출해 대규모 투자를 단행하고, 해외 진출도 적극 모색할 것으로 보인다. 3사가 구상하는 기술 생태계 투자 규모는 10년간 약 수십조원에 이를 것으로 알려졌다.정호윤 한국투자증권 연구원은 “원화 스테이블코인이 본격 도입되면 가장 큰 수혜 기업은 네이버가 될 것”이라고 했다. 아시아 블록체인 전문 리서치 기관인 타이거 리서치는 네이버와 두나무의 빅딜을 두고 “구글이 코인베이스를 인수하는 것에 맞먹는 빅딜”이라고 평가했다.다만 양측은 신중한 입장이다. 네이버는 “네이버파이낸셜은 두나무와 스테이블코인, 비상장주식 거래 외에도 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다”고 밝혔다.황비웅·김예슬 기자