45세 때 ‘흑자 인생’ 절정… 61세부터는 병원비로 ‘적자 인생’

0~27세 버는 돈보다 지출 더 많아

28세부터 소득 늘며 흑자로 전환

국민 생애주기적자 첫 200조 넘어

2025-09-26 2면

우리나라 국민은 평균 45세에 소득이 가장 높았다가 61세부터는 쓰는 돈이 벌어들이는 돈을 초과하는 적자 구간에 들어가는 것으로 나타났다.통계청은 25일 이런 내용이 담긴 ‘2023년 국민이전계정’을 발표했다. 국민이전계정은 연령에 따른 소비와 노동 소득의 관계를 분석한 통계다.0~27세까지는 벌어들이는 돈보다 쓰는 돈이 더 많은 적자 상태가 계속된다. 이 가운데 16세의 적자 규모가 4418만원으로 가장 컸다. 교육비 지출이 크게 늘어나는 연령대이기 때문이다.28세부터는 소득이 소비를 웃돌며 흑자로 전환됐다. 45세에 개인 소득이 4433만원으로 가장 컸다. 흑자 규모도 1748만원으로 최대를 기록했다. 이후 61세부터는 다시 적자로 돌아섰다. 은퇴 이후 노동 소득이 줄고 병원비 같은 보건 소비가 늘어난 영향이다.적자 재진입 시기는 2010년 56세에서 2023년 61세로 늦춰졌다. 최근 은퇴를 미루고 일하는 고령층이 늘어났기 때문이다.국민 전체의 생애주기적자는 226조 4000억원으로 전년보다 31조원(15.9%) 상승했다. 생애주기적자가 200조원을 넘어선 것은 2010년 관련 통계 집계를 시작한 이후 처음이다.소비 증가 속도가 소득 증가 속도보다 빨라 적자 규모가 커졌다. 노동 소득은 전년 대비 5.5% 증가한 1232조 8000억원이었지만 소비가 7.0% 상승한 1459조 2000억원을 기록했다. 연령대별로는 노년층(65세 이상) 소비가 12.0%로 가장 큰 폭으로 늘었고 노동연령층(15~64세)은 6.3%, 유년층(0~14세)은 4.3% 증가했다.세종 이주원 기자