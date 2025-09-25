대한매일상회 바로가기
메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

공간정보 기술의 향연 ‘K지오 페스타’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-09-25 00:03
입력 2025-09-25 00:03
이미지 확대
공간정보 기술의 향연 ‘K지오 페스타’
공간정보 기술의 향연 ‘K지오 페스타’ 24일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2024 K지오(GEO) 페스타’에서 관람객들이 전시 부스를 살펴보고 있다.
홍윤기 기자


24일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2024 K지오(GEO) 페스타’에서 관람객들이 전시 부스를 살펴보고 있다.

홍윤기 기자
2025-09-25 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기