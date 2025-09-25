IMF, 韓성장률 0.8 → 0.9% 상향… “구조개혁·재정개혁 필요” 주문

추경 편성 후 경기 부양 효과 반영

내년 GDP 성장률은 1.8%로 제시

이미지 확대 라훌 아난드 IMF 한국 미션단장이 24일 정부서울청사에서 2025년 IMF 연례협의 결과 브리핑을 하고 있다. 2025.9.24

국제통화기금(IMF)이 올해 한국의 경제성장률 전망치를 0.8%에서 0.9%로 상향 조정했다. 31조 8000억원 규모의 2차 추가경정예산 편성에 따른 경기 부양 효과가 반영됐다. IMF는 이재명 정부가 국정과제로 선정한 ‘잠재성장률 3%’를 달성하려면 ‘구조개혁’과 ‘재정개혁’이 필요하다고 주문했다.IMF는 이런 내용의 ‘2025년 연례 협의 결과’를 발표했다. IMF는 “완화된 재정·통화 정책에 힘입어 국내 수요가 점진적으로 회복되고, 견조한 대외 반도체 수요가 다른 수출의 감소를 상쇄하면서 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 0.9%를 기록할 것”이라고 전망했다. 이어 “내년에는 불확실성 완화, 완화적 정책의 효과 본격화, 기저효과 등으로 GDP가 (올해보다) 1.8% 확대될 것”이라고 내다봤다.0.9%는 지난 8월 기획재정부가 내놓은 전망치와 같다. 경제협력개발기구(OECD)가 전날 제시한 1.0%보다는 0.1% 포인트 낮다. 라훌 아난드 IMF 미션단장은 기자회견에서 “지난 7월 경제전망 이후에 이뤄진 2차 추경을 반영해 올해 성장 전망치를 다른 기관과 유사한 수준으로 높였다”고 설명했다.IMF가 내년 한국 성장률을 2%에 못 미치는 1.8%로 제시한 배경에 대해선 “성장률 자체는 잠재성장률에 수렴해 가는 수준”이라고 평가했다. 한국의 올해 잠재성장률 추정치 1.9%를 웃도는 성장률을 기록하긴 어려울 거란 분석이다.이어 “지금의 통화·재정정책으로 2%까진 갈 수 있지만, 3%까지 가려면 구조개혁이 필요하다”면서 “한국은 고령화 사회로 앞으로 굉장히 많은 지출 요구가 있을 것이기에 재정개혁도 수반되어야 한다”고 강조했다.세종 이영준 기자