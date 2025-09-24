국회 앞 검은 행렬… 금감원 직원들, 밤거리로 나선 까닭은

이미지 확대 18일 서울 영등포구 여의도 국회의사당역 앞에서 열린 금융감독원 금융소비자보호원 분리 및 금융감독원 공공기관 지정 반대 집회에서 금감원 노동조합원들이 손팻말을 들고 있다. 2025.9.18. 연합뉴스

이미지 확대 18일 서울 영등포구 여의도 국회의사당역 앞에서 열린 금융감독원 금융소비자보호원 분리 및 금융감독원 공공기관 지정 반대 집회에서 금감원 노동조합원들이 구호를 외치고 있다. 2025.9.18. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금융감독원 직원들이 정부의 금융감독체계 개편안에 반발해 국회 앞에서 사상 첫 야간 집회를 열었다.24일 금융당국에 따르면 금감원 비상대책위원회는 이날 오후 6시 30분부터 서울 여의도 국회 앞에서 대규모 집회를 개최했다. 비대위 추산 약 1200명이 검은색 비옷을 맞춰 입고 모인 가운데 열린 이번 집회는 금감원 설립 24년 만의 첫 야간 집회다. 정규직 직원뿐 아니라 학계 전문가와 금융권 관계자들까지 동참했다.이들은 금융소비자보호원(금소원) 분리와 금감원 공공기관 지정이 금융질서를 흔들고 소비자 피해를 초래한다며 반대 목소리를 높였다. 윤태완 비대위원장은 모두발언에서 “금소원 분리와 금감원 공공기관 지정은 금융질서의 근간을 뒤흔드는 졸속 개편”이라며 “소비자 보호가 아니라 혼란과 행정비용만 키우는 위험한 실험”이라고 지적했다.정보섭 노조위원장 직무대행도 대표발언을 통해 “전산 비용만 최소 4000억원 이상 소요되고, 민원 창구도 이원화돼 국민 피해가 불가피하다”며 “이는 금융당국의 책임 회피에 불과하다”고 비판했다. 그는 또 “최장 330일이 끝나는 날까지 쟁의하겠다”며 장기 투쟁 의지를 밝혔다.외부 인사들의 지적도 이어졌다. 한 전직 금융회사 고객담당 임원은 “소비자 보호를 위한 분리가 아니라 책임 떠넘기기”라고 꼬집었고, 안재환 숭실대 교수는 “감독 독립성이 약화되면 관치금융의 역사가 반복될 것”이라고 짚었다.직원들의 자유발언 역시 강경했다. “감독기구가 나뉘면 같은 사안을 두세 차례 반복 설명해야 하는 비효율이 생긴다”는 우려와 함께, “금소원으로 발령 나면 금감원으로 돌아오기 어렵다. 젊은 직원들은 경력 관리에 큰 부담을 안고 결국 이직을 고려하게 된다”는 토로가 나왔다. “민원 창구가 둘로 나뉘면 ‘우리 소관 아니다’는 책임 떠넘기기가 늘어나고 피해는 국민이 본다”는 지적도 이어졌다.현장에서는 은행권을 향한 메시지도 나왔다. 금감원 직원들은 “감독원이 둘로 나뉘면 은행 분담금 증가, 중복 검사, 자료 제출 요구로 업무 부담이 두 배로 늘어난다”며 “주 4.5일제 논의와 정반대로 업무 과중만 커질 것”이라고 주장했다.금감원 노조는 이번 집회를 시작으로 파업, 대체 법안 마련 등 후속 투쟁을 이어갈 계획이다. 비대위 관계자는 “국회 표결로 끝날 문제가 아니다”며 “소비자 보호를 명분으로 금융산업 전체에 부담을 지우는 개편은 반드시 막아내겠다”고 강조했다.김예슬 기자