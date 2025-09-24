[서울데이터랩]큐로홀딩스 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

24일 오후 15시 40분 큐로홀딩스(051780)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 큐로홀딩스는 장 중 4,767,178주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 300원 오른 1,300원에 마감했다.한편 큐로홀딩스의 PER은 -1.48로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -60.58%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 샤페론(378800)은 주가가 29.88% 폭등하며 종가 2,760원에 상승 마감했다. 상승률 3위 라닉스(317120)의 주가는 2,035원으로 29.78% 폭등했다. 상승률 4위 에스투더블유(488280)는 21.04% 급등하며 35,950원에 마감했다. 상승률 5위 한스바이오메드(042520)는 20.67%의 상승세를 타고 종가 18,100원에 마감했다.6위 오늘이엔엠(192410)은 종가 1,888원으로 19.34% 상승 마감했다. 7위 폴라리스AI파마(041910)는 종가 8,130원으로 18.86% 상승 마감했다. 8위 에너토크(019990)는 종가 9,400원으로 15.48% 상승 마감했다. 9위 케이쓰리아이(431190)는 종가 5,500원으로 12.47% 상승 마감했다. 10위 심텍(222800)은 종가 42,000원으로 12.45% 상승 마감했다.이밖에도 엑사이엔씨(054940) ▲11.87%, 뉴로핏(380550) ▲11.53%, 아이티센글로벌(124500) ▲10.52%, 쓰리빌리언(394800) ▲10.15% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자